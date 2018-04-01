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Galatasaray'dan skorboard açıklaması

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor maçı sonrası skorboardda "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısının çıkması ile ilgili açıklamada bulundu.


01 Nisan 2018 23:22

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından skorboardda "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısının çıkması ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorboard aracılığıyla yapılan yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır.

Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır. Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor camiası ve spor kamuoyuna samimiyetle bildiririz" denildi. 

 

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