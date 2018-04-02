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Galatasaray'dan skorbord açıklaması

Galatasaray Kulübü, dün TT Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor maçında skorboarda yansıyan görüntülerle ilgili kişilerin uyarıldığını açıkladı.

Galatasaraydan skorbord açıklaması

02 Nisan 2018 14:08

Dün oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında skorboarda yansıyan 'şampiyonların kupası müzesinde olur' yazılı gönderme ile ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

"Trabzonspor müsabakası sonrası kupalarla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olan skorboard tanıtım görseli ile ilgili yapılan inceleme ve alınan savunmalar sonucunda;

Tanıtımın rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan stadımızdaki ilk maçta yayınlanmak üzere öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir.

Ancak bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır.

Türk sporunda centilmenliği öne alan,"Rakibe Saygı-Kendine Saygı" prensibiyle hareket eden Galatasaray Camiası kendine ve rakip takımlara karşı her zaman saygılıdır.

En büyük ve en değerli varlığımız taraftarımız, teknik, idari, profesyonel kadrolarımız ile bütünlük ve beraberlik içinde, hak ettiğimiz şampiyonluk yürüyüşlerimiz ilelebet devam edecektir."  

Etiketler: galatasaray, Trabzonspor

 

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