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Galatasaray'dan Tevfik Fikret için anma mesajı

Galatasaray, Türk Edebiyatı'nın unutulmaz isimlerinden Tevfik Fikret'in 102. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Galatasaraydan Tevfik Fikret için anma mesajı

19 Ağustos 2017 10:28

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"Bugün; örnek Galatasaraylı, Galatasaray Spor Kulübü’nün Hami Başkanı, Türk Edebiyatı’nın unutulmaz ismi Tevfik Fikret’in ölümünün 102. yıl dönümü.

Vizyonu ve örnek kişiliği ile 'Fikri hür, vicdanı hür' ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk Edebiyat’ına ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret’in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Bu nedenle; bir kez daha Tevfik Fikret’i ölümünün 102. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." 

Etiketler: galatasaray, Türk edebiyatı


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