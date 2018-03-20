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Galatasaray'dan transfer bombası! Terim onay verdi!

Sezon sonu serbest kalacak olan Balotelli’nin menajeri aracılığıyla G.Saray’a önerildiği, Terim’in de “Bazı sorunları var ama çok yetenekli. Takımda isterim” dediği öğrenildi.

Galatasaraydan transfer bombası! Terim onay verdi!

20 Mart 2018 09:32

Süper Lig'de son 8 haftaya lider giren, Türkiye Kupası'nda finale çok yaklaşan Galatasaray bir yandan da yeni sezon planlamasına başladı. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden başarı hedefleyen Sarı- Kırmızılılar'ın ses getirecek flaş transfer hamlesini TAKVİM ortaya çıkardı. Cimbom dünyaca ünlü bir yıldızla temas halinde.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Nice formasını giyen Mario Balotelli ile görüşüyor. Sezon sonunda serbest kalacak olan İtalyan golcünün menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe önerildiği belirlendi.

SORUNLARI MİNİMİZE EDERİZ

Yeni sezonda Gomis'in yanına mutlaka çok kaliteli bir forvet isteyen Fatih Terim'in Balotelli için "Sorunları var ama çok yetenekli. Sıkıntıları minimize ederiz. Takımda olmasını isterim" dediği öğrenildi.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından Galatasaray ile Mario Balotelli arasında görüşmeler resmen başladı. Birçok kulüpten teklif alan 27 yaşındaki forvetin tercihini nasıl kullanacağı büyük bir merak konusu.

NİCE'DE ADETA YENİDEN DOĞDU

Özellikle Liverpool ve Milan formasıyla büyük hayal kırıklığına neden olan Mario Balotelli, Nice'te kendini buldu. Fransız yıldız, son iki sezonda oynadığı 59 maçta 39 gole imzasını atmayı başardı.

Kaynak: Takvim

Etiketler: balotelli, galatasaray

 

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