Galatasaray'dan Usain Bolt bombası!

Marka değerine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle Jamaikalı ünlü sprintere teklif götürülmesine sıcak bakanlar oldu.

Futbolcu olmak istediğini her fırsatta dile getiren Usain Bolt, Galatasaray’ın da gündemine girdi. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre bu öneriye bazı profesyoneller ‘taş’ koydu.

Dünyaca ünlü atletin şöhretinden faydalanmak isteyen Özbek yönetimi, geçtiğimiz salı yapılan toplantıda, kulübün marka değerini yükseltmek için Jamaikalı atletin kadroya katılması düşüncesini masaya yatırdı.

Bolt’un milyarlarca insan tarafından tanınması nedeniyle Galatasaray isminin Uzak Doğu’dan Amerika’ya kadar dünya manşetlerinde yer alacağını düşünen bir yönetici, 30 yaşındaki ünlü atlete davet yapılması fikrini ortaya attı.

YANLIŞ YÖNLENDİRDİLER!

Bu proje ilgi çekerken, bazı yöneticiler de bu fikre destek verdi. Ancak yönetim kurulu toplantısına katılan bazı profesyonellerin, Türkiye’de oynayacak bir yabancının herhangi bir ülkenin alt yaş kategorileri ya da bir kulüpte en az 1 maça çıkma zorunluluğu olduğu iddiasını ortaya atması işleri değiştirdi. Yanlış bilgilendirilen yöneticilerin hevesi kaçarken, proje de başlamadan rafa kalktı.



