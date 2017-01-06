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Galatasaray'dan vefa örneği

Galatasaray Kulübü, dün İzmir'de gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan Polis memuru Fethi Sekin'in ailesine vefa örneği gerçekleştirdi.

Galatasaraydan vefa örneği

06 Ocak 2017 10:57

Dün akşam saatlerinde İzmir'de gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in ailesi için Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Şehit Sekin'in, Altınordu altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay'a eğitim bursu verilmesinin yanında isterse Galatasaray altyapısında da oynayabileceği bildirildi.

Konuya ilişkin Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Spor Kulübü olarak dün İzmir’de meydana gelen alçak terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canı pahasına onlarca insanımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin’e bir kez daha Allah’tan rahmet; eşine, üç evladına, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyoruz. Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin’in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay’ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray, bugüne kadar kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, bu ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğu ile hareket ederek üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. Bu sefer de yapacağından hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.

Biliyoruz ki Sekin Ailesi’nin acısı henüz çok taze. Bu tür kararları almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini isteriz ki, Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dâhil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin Ailesi’ne ve Türkiye’ye sözüdür."

Etiketler: Fethi Sekin, galatasaray


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