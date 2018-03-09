Galatasaray’ı bekleyen zorlu 6 hafta

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta evinde oynayacağı Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından zorlu bir sürece girecek. Ligin ilk yarısında Konyaspor deplasmanını kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3 kez mağlup olmuştu.

18 puanın 11’ini kaybetti

Galatasaray, ligin ilk yarısında 9. haftada Fenerbahçe ile oynadığı müsabakayla birlikte 14. haftadaki Beşiktaş maçına kadar süreçte birçok puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yenilgisini de bu aralıkta olan 10. haftada Trabzonspor’a karşı aldı. Galatasaray, 9 ile 15. haftalar arasında 7 puan toplarken, 11’ini sahada bıraktı.

Şampiyonluk yolunda zorlu 4 maç

Galatasaray, ligin ilk yarısında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş’a da deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda ayrıca Trabzonspor’a 2-1, M. Başakşehir’e de 5-1 yenilerek, rakipleri ile olan puan farkının azalmasına neden olmuştu. Önümüzdeki 6 hafta içinde bu 4 rakibi ile oynayacak olan Galatasaray, şampiyonluk yolunda zorlu bir dönemden geçecek.

Sarı-kırmızılıların Süper Lig’de 9 ile 14. haftalardaki oynadığı maçların sonuçları şöyle:

9. hafta: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

10. hafta: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1

11. hafta: Galatasaray: 5 - Gençlerbirliği: 1

12. hafta: M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

13. hafta: Galatasaray: 2 - A. Alanyaspor: 0

14. hafta Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

Galatasaray’ın Atiker Konyaspor maçının ardından ligdeki 6 haftalık takvimi ise şu şekilde:

26. hafta 17.03.2018 Fenerbahçe - Galatasaray

27. hafta 01.04.2018 Galatasaray - Trabzonspor

28. hafta 08.04.2018 Gençlerbirliği - Galatasaray

29. hafta 15.04.2018 Galatasaray - Başakşehir

30. hafta 22.04.2018 Alanyaspor - Galatasaray

31. hafta 29.04.2018 Galatasaray - Beşiktaş

Oğuzhan Ort

