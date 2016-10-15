Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Galatasaray'ın 111. kuruluş yıldönümü kutlandı

Galatasaray'ın 111. kuruluş yıldönümü kutlandı

Galatasaray'ın 111. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.


15 Ekim 2016 13:14

Lisede bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Topsakal, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Atay ile Burçin Aslan, divan kurulu üyeleri ve çeşitli branşlardan sporcular katıldı.

Etkinlik programı içinde törene katılan en yaşlı üye 2661 sicili numaralı Ahmet Nazım Paksoy, yaş kütüğüne 111. yıl plaketini çaktı. Ahmet Nazım Paksoy, 1950'de genç takımda futbol oynamış, bir dönem de yönetim kurulunda yedek üyelik yapmıştı.

Aktar: "Biz büyük bir aileyiz"
Kulüpte 50 yıllını dolduran üyelere berat ve madalyalarını vermek için kürsüye çıkan Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, “Bugün 111. yılını kutladığımız kulübümüz bir büyük camianın kulübüdür. 150 yıllık Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray İlkokulu, vakıflar ile dernekler ve bütün dünyada tanınan spor kulübü ile milyonlarca taraftarımızla biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin parçası olma şerefini taşımaktan da çok mutluyuz. Şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nün 12202 üyesi var. 2208 de Divan Üyesi mevcut. Fakat bu üyelerimiz arasında 105 üyemiz var ki onlar bu kulübe 50 yıl üye olmak şerefine layık olmuşlar. Bugün de bu değerli üyelerimize 11 kişi daha katılıyor” dedi.

Etkinlik Galatasaray Pilavı'nın yenmesiyle tamamlandı
111. yıl kutlamaları kapsamında Galatasaray Kulübü sporcularının geride kalan bir senelik süreçte kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı yapılırken en fazla alkışı basketboldaki Eurocup, futboldaki Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa anonsları aldı. Ödül kazanan sporcular için beratlar verilirken kazanılan kupaların müzeye teslimi ve geleneksel Galatasaray Pilavı’nın yenmesiyle tamamlandı. 

Doğan Gündoğdu

Etiketler: galatasaray, kuruluş yıldönümü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!