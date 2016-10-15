Lisede bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Topsakal, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Atay ile Burçin Aslan, divan kurulu üyeleri ve çeşitli branşlardan sporcular katıldı.

Etkinlik programı içinde törene katılan en yaşlı üye 2661 sicili numaralı Ahmet Nazım Paksoy, yaş kütüğüne 111. yıl plaketini çaktı. Ahmet Nazım Paksoy, 1950'de genç takımda futbol oynamış, bir dönem de yönetim kurulunda yedek üyelik yapmıştı.

Aktar: "Biz büyük bir aileyiz"

Kulüpte 50 yıllını dolduran üyelere berat ve madalyalarını vermek için kürsüye çıkan Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, “Bugün 111. yılını kutladığımız kulübümüz bir büyük camianın kulübüdür. 150 yıllık Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray İlkokulu, vakıflar ile dernekler ve bütün dünyada tanınan spor kulübü ile milyonlarca taraftarımızla biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin parçası olma şerefini taşımaktan da çok mutluyuz. Şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nün 12202 üyesi var. 2208 de Divan Üyesi mevcut. Fakat bu üyelerimiz arasında 105 üyemiz var ki onlar bu kulübe 50 yıl üye olmak şerefine layık olmuşlar. Bugün de bu değerli üyelerimize 11 kişi daha katılıyor” dedi.

Etkinlik Galatasaray Pilavı'nın yenmesiyle tamamlandı

111. yıl kutlamaları kapsamında Galatasaray Kulübü sporcularının geride kalan bir senelik süreçte kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı yapılırken en fazla alkışı basketboldaki Eurocup, futboldaki Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa anonsları aldı. Ödül kazanan sporcular için beratlar verilirken kazanılan kupaların müzeye teslimi ve geleneksel Galatasaray Pilavı’nın yenmesiyle tamamlandı.

Doğan Gündoğdu