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Galatasaray'ın 2 maçlık dev sponsoru: Türk Hava Yolları

İsveç’in Östersunds takımına elenen Galatasaray’ın Türk Hava Yolları’yla yaptığı sponsorluk anlaşması da son buldu. 1 yıl boyunca sarı-kırmızılılara Avrupa maçlarında sponsor olan dev şirketin anlaşması sadece 2 maç sürdü.

Galatasarayın 2 maçlık dev sponsoru: Türk Hava Yolları

21 Temmuz 2017 10:53

Tarihinde ilk kez bir Avrupa mücadelesine çıkan İsveç’in Östersunds takımıyla karşılaşan Galatasaray, 2 maç sonunda aldığı sonuçlarla tüm Türkiye’yi hayal kırıklığına uğrattı. Yaptığı flaş transferlerle bu sezon şampiyonluk için iddialı olmak isteyen sarı-kırmızılılar, Östersunds ile oynadığı ilk maç öncesinde Türkiye’nin en büyük uluslararası markası olan Türk Hava Yolları’yla sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşmaya göre Galatasaray, 1 yıl boyunca oynayacağı Avrupa maçlarında Türk Hava Yolları’nın logosunu formasında taşıyacaktı. Ancak alınan sonuçların ardından bu anlaşma da sadece 2 maç sürdü. İsveç’te rakibine 2-0 mağlup olan Galatasaray, taraftarı önünde rakibiyle 1-1 berabere kalarak Avrupa macerasına nokta koydu. Alınan sonuçların ardından Galatasaraylı taraftarlar, yönetime ve futbolculara büyük tepki gösterdi.

Sneijder protestosu

Alınan sonucun ardından statta maçı izleyen bazı taraftarlar, tepki olarak kombine kartlarını yakarken, karşılaşmanın bitimiyle birlikte sarı-kırmızılı renklere gönül veren birçok kişi protesto için Florya’ya gitti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nin önüne gelen bin kadar taraftar, başta Başkan Dursun Özbek ve yönetime istifa çağrısında bulundu. Kaptan Selçuk İnan ve birçok futbolcuyu protesto eden taraftarlar, kaleci Muslera ve takımdan ayrılan Wesley Sneijder için de tezahüratlar yaptı. 

Bozhan Memiş


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