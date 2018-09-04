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Galatasaray'ın 21 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği 21 kişilik kadrosu açıklandı.

Galatasarayın 21 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

04 Eylül 2018 16:05

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın 21 kişilik kadrosu belli oldu. UEFA'nın resmi internet sitesinde takımlar bölümünde yer alan sarı-kırmızılıların 21 kişilik futbolcu listesi şöyle:

"Muslera, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Sofinae Feghouli, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Muğdat Çelik."

Galatasaray, Avrupa'daki ilk maçına 18 Eylül'de Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova karşısında çıkacak.  

 

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