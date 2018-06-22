Galatasaray'ın 21. şampiyonluk kupası Konya’da

2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın kazandığı şampiyonluk kupası Konya Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu kutlamalar için Konya’ya getirildi. Kupa ilk olarak, Yönetim Kurulu Üyesi ve Galatasaray İkinci Başkanı Mahmut Recevik ve Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz tarafından Konya Valisi Yakup Canbolat’ın makamına getirildi. Burada Vali Canbolat’a '42 Yakup Canbolat' yazılı forma hediye edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve İkinci Başkanı Mahmut Recevik, “Bu akşam bir balo olacak. Valiyi ziyaret ettik. Kendisi çok değerli bir devlet adamı, çok iyi bir Galatasaraylı. Çok güzel bir sohbet ettik kendisiyle. 5 Ağustosta Akhisarspor ile Süper Kupa finali oynayacağız. Spor müsabakası iyi olan kazanacak. Biz öyle bir gelenek değil hep biz kazanacağız değil, iyi olan kazansın. Ama mühim olan burada dostça, kardeşçe güzel bir maç olsun. Konya böyle bir maça tekrar ev sahipliği yaptığı için ne mutlu Konya’ya. Çok güzel bir stadyumu var. Çok güzel bir şehir. Tertemiz pırıl pırıl bir yer insanları çok iyi çok sevecen. Konya bunları hakkediyor. Futbol Federasyonu da 2 sene sonra tekrar Konya’yı seçtiğine göre bir şey var demektir Konya’ya hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Mahmut Recevik, açıklamasından sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in de katılacağı organizasyon için kupa ile birlikte valilikten ayrıldı.

Mücahit Uğur - Can Gökpınar

