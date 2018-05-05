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Galatasaray'ın Akhisarspor kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu da belli oldu. Kadroda sakatlıkları devam eden Mariano ile Tolga Ciğerci yer almadı.

Galatasarayın Akhisarspor kamp kadrosu belli oldu

05 Mayıs 2018 17:37

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bu akşam saat 18.30'da İzmir'e hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, daha sonra kara yoluyla Manisa'ya geçerek mücadele öncesi kampa girecek.

Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


"Fernando Muslera, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Iasmin Latovlevici, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Boran Güngör."  

 

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