Galatasaray'ın Antalya kampı programı belli oldu

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu ara kamp dönemi programı belli oldu. Sezonun ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya’nın Belek beldesinde gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, 7 Ocak 2018 Pazar günü saat 19.00’da özel bir uçuşla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Antalya’ya hareket edecek. Yurt dışından gelecek olan futbolcular ise kafileye Antalya’da katılacak.
Sarı-kırmızılı takımın devre arası kamp programı şu şekilde:
8 Ocak 2018 Pazartesi
10.30 Basına 25 dakika açık
17.30 Basına kapalı
9 Ocak 2018 Salı
10.30 Basına kapalı
17.30 Basına 25 dakika açık
10 Ocak 2018 Çarşamba
16.30 Basına kapalı
11 Ocak 2018 Perşembe
10.30 Basına 25 dakika açık
17.30 Basına kapalı
12 Ocak 2018 Cuma
10.30 Basına kapalı
17.30 Basına 25 dakika açık
13 Ocak 2018 Cumartesi
16.30 Basına kapalı
Oğuzhan Ort