Galatasaray'ın Antalya kampı programı belli oldu

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu ara kamp dönemi programı belli oldu. Sezonun ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya’nın Belek beldesinde gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, 7 Ocak 2018 Pazar günü saat 19.00’da özel bir uçuşla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Antalya’ya hareket edecek. Yurt dışından gelecek olan futbolcular ise kafileye Antalya’da katılacak.

Sarı-kırmızılı takımın devre arası kamp programı şu şekilde:

8 Ocak 2018 Pazartesi

10.30 Basına 25 dakika açık

17.30 Basına kapalı

9 Ocak 2018 Salı

10.30 Basına kapalı

17.30 Basına 25 dakika açık

10 Ocak 2018 Çarşamba

16.30 Basına kapalı

11 Ocak 2018 Perşembe

10.30 Basına 25 dakika açık

17.30 Basına kapalı

12 Ocak 2018 Cuma

10.30 Basına kapalı

17.30 Basına 25 dakika açık

13 Ocak 2018 Cumartesi

16.30 Basına kapalı

Oğuzhan Ort