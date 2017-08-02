Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Galatasaray’ın Aziz Behich’i gündemine aldığı iddiasına Bursaspor’dan yanıt

Galatasaray’ın Aziz Behich’i gündemine aldığı iddiasına Bursaspor’dan yanıt

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Galatasaray'ın transfer listesine aldığı iddia edilen Aziz Behich için kendilerine ulaşan resmi bir teklifin olmadığını söyledi.

Galatasarayın Aziz Behichi gündemine aldığı iddiasına Bursaspordan yanıt

02 Ağustos 2017 12:12

Sarı-kırmızılı kulübün sol bek mevkiine transfer için Bursaspor’un 26 yaşındaki oyuncusu Aziz Behich’i listesine aldığı iddia edildi. Geçen sezon Süper Lig’de 32 maça çıkarak takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Aziz için Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un da onay verdiği öne sürüldü. Bursaspor Başkanı Ali Ay ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Aziz Behich’in kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını, resmi bir teklifte bulunulması durumunda şartları görüşebileceklerini söyledi.

Mesut Alan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!