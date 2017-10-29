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Galatasaray’ın basketbol derbilerinde yüzü gülmedi

Galatasaray’ın kadın ve erkek basketbol takımları, bu hafta karşılaştıkları Fenerbahçe ve Beşiktaş’a mağlup oldu.

Galatasarayın basketbol derbilerinde yüzü gülmedi

29 Ekim 2017 18:43

Galatasaray Kulübü, bu hafta sonu kadın ve erkek basketbol branşında derbi heyecanı yaşadı. Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe Doğuş ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar parkeden 83-62’lik skorla mağlup ayrıldı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ise Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Beşiktaş’a konuk oldu. Çekişmeli geçen müsabakayı 62-61’lik skorla siyah-beyazlılar kazandı.

Bu sonuçların ardından Galatasaray’ın kadın ve erkek basketbol takımları, derbilerden galibiyet alamayarak haftayı yenilgiyle kapadı. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: basketbol, galatasaray

 

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