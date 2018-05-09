Galatasaray'ın 'borcu açıklandı'

Galatasaray Kulübü Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu, Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında toplandı. Denetim Kurulu toplam borcu açıkladı. Yönetim adına söz alan İbrahim Anıl, sarı-kırmızılı kulübün toplam borç-alacak farkının 1 milyar 109 milyon TL olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılıların toplam 2 milyar 551 milyon TL borcu, 1 milyar 442 milyon TL de alacağının olduğunu ifade edildi. İbrahim Anıl'ın, diğer borçlarla ve temliklerle ilgili açıklamalar yapması üzerine Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, bu konuların Mali Genel Kurul'da konuşulduğunu belirterek, müdahalede bulundu ve bu kadar detaya girilmesinin gereksiz olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin üzerine İbrahim Anıl, konuşmasını tamamladı.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort

