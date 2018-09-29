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Galatasaray'ın borcu açıklandı!!

Galatasaray'ın borcu açıklandı!!
Galatasaray'ın borcu açıklandı!!

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 31 Temmuz 2018 itibarıyla borcunun 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 TL olduğu açıkladı.

Galatasaray'ın Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler verildi. Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, yönetim adına mali konular hakkında konuştu. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin borcunun 31 Temmuz itibariyle 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 olduğu belirtildi. Derneğin 1 Ocak-30 Haziran 2018 arasındaki dönem zararının ise 283 milyon TL olduğu ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün amatör branşlarda son 10 yılda 200 milyon Dolar zarar ettiği de belirtildi.
Oğuzhan Ort - Bora Akyol
 

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