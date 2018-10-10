İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'ın borcu açıklandı!

Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Galatasaray'ın borcu açıklandı!

Galatasaray Spor Kulübünün borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen sarı-kırmızılıların ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali durumla ilgili sunum yaptı. Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılıların alacaklarının 1 milyar 463 milyon TL, borç-alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar TL olduğu ifade edildi. 

2018-2019 sezonunda futbol takımının ev sahipliğini yaptığı Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlar için toplam 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldığı da açıklandı. 

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.