Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında oynayacağı Elazığspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Bir süredir kadro dışı olan Yasin Öztekin de kadroda yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Elazığspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray, bugün saat 14.30’da özel uçakla Elazığ’a giderek, kampa girecek.

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından Elazığspor maçı kamp kadrosuna alınan futbolcular şöyle:

“Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Ahmet Gül, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever.”