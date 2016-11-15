Spor Toto Süper Lig’in 11. haftası Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi heyecanına sahne olacak. İki ezeli rakip arasındaki mücadele 20 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak. 1999 yılında Kadıköy’de en son galip gelen sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan eski kaleci Kerem İnan, hafta sonu oynanacak olan derbiye ilişkin İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

"TABİ Kİ GALATASARAY BİR GÜN KADIKÖY’DE GALİP GELECEK"

Galatasaray’da bir Kadıköy sendromu oluşmaya başladığını belirten Kerem İnan, "Uzun yıllardır galip gelemeyen bir Galatasaray var. 1999 yılında Kadıköy’de en son galip gelen kadroda yer alıyorum. Baktığınız zaman Galatasaray en iyi döneminde Kadıköy’e gitti, yine yenemedi. Son haftalardaki düşüşüne baktığımız zaman çok formda bir Galatasaray yok. En iyi döneminde yenemeyen bir Galatasaray, belki de formsuz döneminde yenecek. Bu futbol, tabi ki Galatasaray bir gün orada galip gelecek. Galatasaray’ın bu form durumu Fenerbahçe karşısında yetecek mi hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

"FENERBAHÇE’NİN DE GALATASARAY’IN DA ÇOK GENİŞ KADROSU VAR"

İnan, iki takımın da çok geniş kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu kadrolara baktığımız zaman çok formda olan Lens, Fenerbahçe’yi öne taşıyan bir isim. Bunu geçen sene Volkan yapıyordu ama bu sene Lens’in katkıları yadsınamaz. Fenerbahçe genel hatlarına baktığımız zaman iyi bir defansa sahip. Forvetteki problemlerini aşabilirse Fenerbahçe’nin bu haftaki derbide daha formda olduğunu görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY’IN ARTILARI DAHA FAZLA OLACAK"

’Mehmet Topal’ın Galatasaray derbisinde oynayamayacak olması avantaj mı?’ sorusuna ise eski kaleci, "Mehmet Topal gibi bir oyuncunun oynayamaması Galatasaray adına büyük bir avantaj. Galatasaray’ın artıları bu hafta daha fazla olacak. Galatasaray’ın en büyük artısı Muslera. Sezon başından beri yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Bu hafta Galatasaray’da Muslera yine başrolde olacak. Galatasaray’ın bu sezon başından beri oturmuş bir sistemi var. Fenerbahçe gibi her hafta farklı bir sistemle çıkmıyor. Fenerbahçe hep arayışlar içindeydi. Bu sene Galatasaray daha oturmuş bir kadroya sahip. Bu avantajını sahaya yansıtabilirse uzun yıllar süren Kadıköy hegemonyasına son verebilir" cevabını verdi.