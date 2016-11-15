Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Galatasaray’ın eski kalecisinden derbi yorumu

Galatasaray’ın eski kalecisinden derbi yorumu

Galatasaray’ın eski kalecisi Kerem İnan, hafta sonu oynanacak derbiyi yorumlarken, "Galatasaray’ın bu sezon başından beri oturmuş bir sistemi var. Tabi ki Galatasaray bir gün Kadıköy’de galip gelecek" dedi.

Galatasarayın eski kalecisinden derbi yorumu

15 Kasım 2016 11:31

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftası Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi heyecanına sahne olacak. İki ezeli rakip arasındaki mücadele 20 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak. 1999 yılında Kadıköy’de en son galip gelen sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan eski kaleci Kerem İnan, hafta sonu oynanacak olan derbiye ilişkin İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

"TABİ Kİ GALATASARAY BİR GÜN KADIKÖY’DE GALİP GELECEK"

Galatasaray’da bir Kadıköy sendromu oluşmaya başladığını belirten Kerem İnan, "Uzun yıllardır galip gelemeyen bir Galatasaray var. 1999 yılında Kadıköy’de en son galip gelen kadroda yer alıyorum. Baktığınız zaman Galatasaray en iyi döneminde Kadıköy’e gitti, yine yenemedi. Son haftalardaki düşüşüne baktığımız zaman çok formda bir Galatasaray yok. En iyi döneminde yenemeyen bir Galatasaray, belki de formsuz döneminde yenecek. Bu futbol, tabi ki Galatasaray bir gün orada galip gelecek. Galatasaray’ın bu form durumu Fenerbahçe karşısında yetecek mi hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

"FENERBAHÇE’NİN DE GALATASARAY’IN DA ÇOK GENİŞ KADROSU VAR"

İnan, iki takımın da çok geniş kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu kadrolara baktığımız zaman çok formda olan Lens, Fenerbahçe’yi öne taşıyan bir isim. Bunu geçen sene Volkan yapıyordu ama bu sene Lens’in katkıları yadsınamaz. Fenerbahçe genel hatlarına baktığımız zaman iyi bir defansa sahip. Forvetteki problemlerini aşabilirse Fenerbahçe’nin bu haftaki derbide daha formda olduğunu görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY’IN ARTILARI DAHA FAZLA OLACAK"

’Mehmet Topal’ın Galatasaray derbisinde oynayamayacak olması avantaj mı?’ sorusuna ise eski kaleci, "Mehmet Topal gibi bir oyuncunun oynayamaması Galatasaray adına büyük bir avantaj. Galatasaray’ın artıları bu hafta daha fazla olacak. Galatasaray’ın en büyük artısı Muslera. Sezon başından beri yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Bu hafta Galatasaray’da Muslera yine başrolde olacak. Galatasaray’ın bu sezon başından beri oturmuş bir sistemi var. Fenerbahçe gibi her hafta farklı bir sistemle çıkmıyor. Fenerbahçe hep arayışlar içindeydi. Bu sene Galatasaray daha oturmuş bir kadroya sahip. Bu avantajını sahaya yansıtabilirse uzun yıllar süren Kadıköy hegemonyasına son verebilir" cevabını verdi.

Etiketler: derbi, Galatasaray’ın eski kalecisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!