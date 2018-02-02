Galatasaray'ın Eurocup'taki rakibi belli oldu

Sezona Kadınlar Euroleague'de başlayan fakat yoluna Eurocup'ta devam eden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılıların da rakibinin belli olduğu çeyrek final kura çekimi Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşti. Kura sonucunda Galatasaray, İspanyol ekibi Spar Citylift Girona eşleşti.

Avrupa'nın kadınların basketbolunda iki numaralı kupasında çeyrek final turu iki maç üzerinden oynanacak. İlk maç 1 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. İkinci karşılaşma ise 8 Mart Perşembe günü Girona şehrinde yapılacak. İki maç sonunda skor averajında üstün gelen taraf adını yarı finale yazdıracak. Turnuvanın formatı kapsamında yarı final ve final eşleşmeleri de aynı formatla oynanacak.

Oğuzhan Ort