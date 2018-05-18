Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın saat 19.00'da Bornova Stadı'nda Göztepe'ye konuk olacak. Ligde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray, saat 17.30'da İzmir'e hareket ederek kampa girecek.

Teknik Direktör Fatih Terim, Göztepe maçı kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."