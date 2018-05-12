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Galatasaray’ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Yeni Malatyaspor’a karşı oynayacağı maçın ilk 11’i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim cezalı Feghouli'nin yerine Sinan Gümüş'e şans verirken, geçen hafta cezalı olan Belhanda 11'e döndü.

Galatasarayın ilk 11i belli oldu

12 Mayıs 2018 18:18

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, saat 19.00’da evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılıların ilk 11’i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, cezalı Sofiane Feghouli’nin yerinde Sinan Gümüş’e şans verdi. Geçen hafta cezası nedeniyle oynamayan Younes Belhanda ise kendine 11’de yer buldu. Galatasaray’ın 11 şöyle:

“Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Belhanda ve Gomis.”

Yedeklerde ise Eray, Mariano, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Latovlevici, Ozan Kabak, Celil Yüksel bulunuyor.  

Oğuzhan Ort

 

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