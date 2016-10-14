Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Ardından sarı-kırmızılılar Ankara'ya gitti.

Yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Ankara’ya hareket edecek olan Galatasaray, mücadele öncesi kampa girecek. Sarı- kırmızılıların kamp kadrosu ise şöyle:

“Fernando Muslera, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.”