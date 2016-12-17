Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasarayın kamp kadrosu belli oldu

17 Aralık 2016 14:27

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 15. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Osmanslıspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray, bugün saat 15.00’te özel uçakla Ankara’ya giderek, kampa girecek.

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından Osmanlıspor maçı kamp kadrosuna alınan futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Serdar Aziz, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Josue, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."

Etiketler: galatasaray, kamp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç