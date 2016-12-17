Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 15. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Osmanslıspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray, bugün saat 15.00’te özel uçakla Ankara’ya giderek, kampa girecek.
Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından Osmanlıspor maçı kamp kadrosuna alınan futbolcular şöyle:
"Fernando Muslera, Serdar Aziz, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Josue, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."