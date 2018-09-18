Galatasaray'ın L. Moskova maçı 11'i belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, defansın ortasında Serdar Aziz'in yanında Ryan Donk'u görevlendirirken, ligde cezalı olduğu için oynamayan Belhanda'ya da 11'de şans verdi.

Hafta sonu dinlendirilen Fernando da Moskova ekibi karşısında 11'de sahaya çıkacak. Terim, L. Moskova karşılaşmasına, “Muslera, Linnes, Ryan Donk, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Fernando, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok” ile başlayacak.

Yedeklerde ise İsmail, Mariano, Maicon, Selçuk, Sinan, Onyekuru ve Ozan Kabak oyuna girmek için bekleyecek.

Oğuzhan Ort