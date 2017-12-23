Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Galatasaray’ın olağanüstü genel kurulda sandığa 8 bin 700 üye gidebilecek

Galatasaray’ın olağanüstü genel kurulda sandığa 8 bin 700 üye gidebilecek

Galatasaray Spor Kulübü’nün 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda 8 bin 700 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Galatasarayın olağanüstü genel kurulda sandığa 8 bin 700 üye gidebilecek

23 Aralık 2017 17:20

Galatasaray Spor Kulübü, Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nın 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise ikinci toplantının 20 Ocak 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını açıklamıştı. Bir ay gibi kısa sürede yapılacak ve camia açısından da çok büyük önemi olan bu seçimde kaç üyenin oy kullanacağı merak konusuydu. Bununla ilgili Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder'in verdiği bilgilerde yaşayan üye sayısının 10 bin 800 olduğu, kaydı açık üye sayısının 9 bin 400 ve oy kullanma hakkına sahip üye sayısının ise 8 bin 700 olduğu ortaya çıktı.
Serdar Eder ayrıca, 28 Şubat 2017 tarihine kadar aidatlarını ödemiş üye sayısının 8 bin 700 kişi olduğunu ve seçimin de 3 yıllık süreyi kapsayacağı da ifade etti. 

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: galatasaray

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç