Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar beli oldu. Fransa'nın Monaco şehrindeki Spor Arena’da gerçekleşen kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray D Grubu’na düştü. Sarı-kırmızılıların gruptaki rakipleri ise Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayacak ve 11-12 Aralık'ta oynanacak mücadelelerin ardından sona erecek. Final ise 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Kura çekimi sonrası oluşan gruplar şöyle:

A Grubu

Atletico Madrid (İspanya)

Borussia Dortmund (Almanya)

Monaco (Fransa)

Club Brugge (Belçika)

B Grubu

Barcelona (İspanya)

Tottenham (İngiltere)

PSV (Hollanda)

Inter (İtalya)

C Grubu

PSG (Fransa)

Napoli (İtalya)

Liverpool (İngiltere)

Kızılyıldız (Sırbistan)

D Grubu

Lokomotiv Moskova (Rusya)

Porto (Portekiz)

Schalke 04 (Almanya)

GALATASARAY (TÜRKİYE)

E Grubu

Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz)

Ajax (Hollanda)

AEK (Yunanistan)

F Grubu

Manchester City (İngiltere)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Olympique Lyon (Fransa)

Hoffenheim (Almanya)

G Grubu

Real Madrid (İspanya)

Roma (İtalya)

CSKA Moskova (Rusya)

Vitoria Plzen (Çekya)

H Grubu

Juventus (İtalya)

Manchester United (İngiltere)

Valencia (İspanya)

Young Boys (İsviçre)

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakipleri Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04’ü tanıyalım:

Lokomotiv Moskova

Rusya’nın köklü takımlarından biri olan Lokomotiv Moskova, geçtiğimiz sezon Rusya’da tarihindeki 3. şampiyonluğa ulaşarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılma şansı elde etti. Ağustos 2016’dan itibaren takımın teknik direktörlüğünü Yuri Semin yapmaktadır. Kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en başarılı oldukları dönemler ise 1997-1998 ve 1998-1999 yıllarıdır. Lokomotiv Moskova bu iki sezonda eski adı Kupa Galipleri Kupası olan UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar yükseldi. Bu sezon hareketli bir transfer dönemi geçiren Rusya ekibi Schalke’den Alman stoper Höwedes, PSG’den ön libero Krychowiak ve Krasnoda’dan santrafor Smolov ile kadrosunu güçlendirdi.

Porto

28 Eylül 1893 yılında kurulan kulüp, Lizbon merkezli rakipleri Benfica ve Sporting CP ile birlikte Portekiz'de "Büyük üçlü” olarak bilinen üç takımdan bir tanesidir. Tanınmamış genç futbolcuları, yetenek avcılarının raporları ile ucuz fiyata kadrolarına katıp büyük takımlara çok büyük meblağlara satmasıyla ünlü olan Porto, maçlarını 50,431 kapasiteli Estadio do Dragao Stadyumu’nda oynamaktadır. Portekiz temsilcisi bu yaz transfer döneminde kadrosuna Newcastle’den Mbemba ve Sao Paulo’dan Militao’yu katarak kadrosuna genç oyuncuları takviye etmeyi tercih etti.

Schalke 04

FC Schalke 04, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Gelsenkirchen’e bağlı Schalke yönetim biriminde kurulu bir Alman futbol kulübüdür. Alman kulübünün şu anda kullandığı 62.271 kapasiteli stadyumu 2001 yılında açılmıştır. Daha önce Gelsenkirchen Stadt ve Arena AufSchalke olarak anılan stadyum 2005 yılında Veltins firmasının sponsor olmasıyla Veltins-Arena adını almıştır. Alman ekibi Schalke 04 bu sezon transfer dönemini en hareketli geçiren ekiplerden biri oldu. Daha çok orta saha transferine ağırlık veren Schalke, Hannover 96’dan Salif Sane, Lille’den Mendyl, Bayern Münih’ten Sebastian Rudy, Real Madrid’den Omar Mascarell, Mainz’den Suat Serdar ve Hoffenheim’den Mark Uth ile kadrosunu güçlendirdi.