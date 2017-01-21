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Galatasaray'ın üye sayısı 12 bin 918 oldu

Galatasaray Kulübü’ne katılan 298 üye, beratlarını ve üyelik kartlarını teslim aldı. Böylece sarı-kırmızılı kulübe üye sayısı 12 bin 918 kişi oldu.

Galatasarayın üye sayısı 12 bin 918 oldu

21 Ocak 2017 14:29

Galatasaray Kulübü’nün yeni üyelerinin berat töreni Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti ve 298 üyeye beratları ve üyelik kartlarını teslim edildi. Törende açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, “Hayatta atılan her adım sorumluluk ister. Her adımda geleceğinizin, ailenizin, sevdiklerinizin yükünü taşırsınız. Bugünden itibaren yükünüz çok daha ağır. Bugünden itibaren dünyanın en büyük ailelerinden birinin mensubusunuz. Öyle büyük bir aile ki; 1481’den bu yana Galata Sarayı Hümayun, Mekteb-i Sultani ve Galatasaray Lisesi ile devam eden çok büyük bir eğitim ocağı var. O ocağın öğrencileri 1905 yılının bir Ekim gününde, bir Edebiyat dersinde bugün bütün Türkiye’nin iftihar ettiği Galatasaray Spor Kulübü’nü kurdular. Onlar bu ülkenin kurtuluş mücadelesinde varlar, ilklerin ve enleri barındıran bir mazide varlar. Bu kulüpte, emek var, hırs var, mücadele var, gözyaşı var. Artık her adımınız bu büyük ailenin faydasına olmalı, daha büyük bir sorumlulukla atılmalı. Sizlerden bu eşsiz büyüklüğün farkına vararak davranmanızı ve yaşadığınız her yerde; yaptığınız her işte örnek teşkil etmesini istiyorum. Üyeliğinizin sizlere, camiamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum ve ’Yaşasın Galatasaray’ diyorum" diye konuştu.

ÜYE SAYISI 12 BİN 918 OLDU

Daha sonra söz alan Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar ise yeni üyelere seslenerek, onların 536 yıllık geçmişi olan; Türkiye’ye en önemli devlet adamları, sanatçıları, iş adamları ve bilim adamlarını yetiştirmiş bir kurumun içinde olduklarını vurguladı. Aktar, yeni katılan 298 yeni üyeyle birlikte sayının 12 bin 318’e çıktığını söyledi.

(Oğuzhan Ort / İHA)

Etiketler: galatasaray


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