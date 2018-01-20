Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu | Mustafa Cengiz kimdir? | Galatasaray'ın yeni başkanı

Galatasaray’ın olağanüstü seçimli genel kurulu sona erdi. Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirlendiği kongrede, oyların çoğunluğunu alan Mustafa Cengiz resmi olmayan sonuçlara göre G.Saray'ın yeni başkanı oldu.

Galatasaray’da yeni yapılan seçimde toplam 1703 oy alan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların 37. başkanı oldu. Dursun Özbek ise seçimde 1623 oy aldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi’nde yapıldı. Seçimde Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz başkanlık için yarıştı. Saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. 18 sandıkta yapılan oylamada toplam 3 bin 416 genel kurul üyesi oy kullandı. Bütün oyların sayılması sonucunda 1703 oy alan Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın 37. başkanı oldu. Dursun Özbek ise 1623 oy aldı.

Başkan adayları kendi sandıklarını kazandı

Dursun Özbek’in kullandığı 3 numaralı sandıkta kendisine 113 oy çıkarken, Mustafa Cengiz ise 69 oy aldı. Mustafa Cengiz’in kullandığı 8 numaralı sandıkta ise kendisine 99, Dursun Özbek’e de 74 oy çıktı.

12. sandıkta Mustafa Cengiz öne geçti

Oy sayımında ilk 11 sandıkta sonucunda Dursun Özbek önde giderken, 12 sandıkta liderlik el değiştirdi. Bu sandık sonucunda Mustafa Cengiz 1096’ya 1074 oyla öne geçti. 12. sandık aynı zamanda tüm sandıklar içinde iki aday arasında en fazla fark olan sandık oldu. Cengiz 123 oy alırken, Özbek’e 58 oy çıktı.

Dursun Özbek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 18. sandıklarda fazla oy alırken, Mustafa Cengiz'e ise 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı sandıklardan fazla oy çıktı.

Sandıklara göre oy dağılımı ise şöyle:

1. sandık: Toplam oy 127

Dursun Özbek: 68 - Mustafa Cengiz: 56 - Geçersiz oy: 3

2. sandık: Toplam oy 169

Dursun Özbek: 96 - Mustafa Cengiz: 68 - Geçersiz oy: 5

3. sandık: Toplam oy 193

Dursun Özbek: 113 - Mustafa Cengiz:69 - Beyaz liste: 2 - Geçersiz oy: 9

4. sandık: Toplam oy 218

Dursun Özbek: 128 - Mustafa Cengiz: 78 - Beyaz liste: 2 - Geçersiz oy: 10

5. sandık: Toplam oy 236

Dursun Özbek: 118 - Mustafa Cengiz: 109 - Beyaz liste: 1 - Geçersiz oy: 8

6. sandık: Toplam oy 208

Dursun Özbek: 110 - Mustafa Cengiz: 98

7. sandık: Toplam oy 195

Dursun Özbek: 86 - Mustafa Cengiz: 100 - Geçersiz oy: 8 - Boş oy: 1

8. sandık: Toplam oy 184

Dursun Özbek: 74 - Mustafa Cengiz: 99 - Beyaz liste: 2 - Geçersiz oy: 9

9. sandık: Toplam oy 172

Dursun Özbek: 65 - Mustafa Cengiz: 101 - Beyaz liste: 2 - Geçersiz oy: 4

10. sandık: Toplam oy 184

Dursun Özbek: 74 - Mustafa Cengiz: 96 - Beyaz oy: 2 - Geçersiz oy: 2

11. sandık: Toplam oy 185

Dursun Özbek: 84 - Mustafa Cengiz: 98 Geçersiz oy: 1 Boş oy: 2

12. sandık: Toplam oy 187

Dursun Özbek: 58 - Mustafa Cengiz: 123 - Geçersiz oy: 3

13. sandık: Toplam oy 180

Dursun Özbek: 61 - Mustafa Cengiz: 116 Geçersiz oy: 3

14. sandık: Toplam oy 161

Dursun Özbek: 60 - Mustafa Cengiz: 89 - Beyaz liste: 1 - Geçersiz oy: 11

15. sandık: Toplam oy 177

Dursun Özbek: 78 - Mustafa Cengiz: 94 - Geçersiz oy: 3 - Boş oy: 2

16. sandık: Toplam oy 161

Dursun Özbek: 64 - Mustafa Cengiz: 90 Geçersiz oy: 7

17. sandık: Toplam oy 191

Dursun Özbek: 95 - Mustafa Cengiz: 93 Geçersiz oy: 2 - Boş oy: 1

18. sandık: Toplam oy 328

Dursun Özbek: 191 - Mustafa Cengiz: 125

Mustafa Cengiz Kimdir?



1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı. İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.



Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. alatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'i tebrik ederek salondan ayrıldı

Galatasaray başkanlık seçiminde 17. sandığından açılmasından sonra Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'i tebrik etti ve daha sonra salondan ayrıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı resmi sonuç belli olmadan aday olan Dursun Özbek, oy sayımının yapıldığı Tevfik Fikret Salonu'ndan ayrıldı. 17. sandığın açılmasından sonra Cengiz 1485, Özbek 1337 oy aldı. Oyların okunmasından sonra Dursun Özbek, diğer aday Mustafa Cengiz'in yanına gitti. Cengiz'i son sandık açılmadan tebrik eden Özbek, daha sonra sonucu beklemeden salondan çıktı.