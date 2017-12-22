Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim? Fatih Terim Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray’da son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından geleceği tartışma konusu olan Teknik Direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı. Peki Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Fatih Terim Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak mı?

FATİH TERİM GALATASARAY'IN BAŞINA GEÇECEK Mİ?

Galatasaray camiası tarafından Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesi iddia ediliyor. Ancak henüz sarı kırmızılı yönetimden Igor Tudor'un yerine gelecek isim hakkında bir açıklama gelmedi.

Tudor ile yollar ayrıldı

Galatasaray’da son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından geleceği tartışma konusu olan Teknik Direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

Ligde son 7 haftada oynadığı mücadelelerde 4 mağlubiyet alan Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Yayıncı kuruluşun haberine göre, dün akşam ligin 16. haftasında deplasmanda Malatyaspor’a 2-1 mağlup olarak liderliği Başakşehir’e kaptıran ve bunun yanında sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisiyle karşılaşan Tudor’un görevine yönetim tarafından son verildi. Bugün saat 14.00’de yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından da Başkan Dursun Özbek’in Hırvat teknik adamla ilgili beklenen açıklamayı yapması bekleniyor.

Tudor'u deplasman maçları yaktı!

Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor'la yolların ayrıldığı iddia edilirken, Hırvat çalıştırıcının gönderilmesindeki en büyük etken, büyük maçlardaki kötü futbol ve son 4 deplasmanda alınan 4 mağlubiyet.

Lige ilk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başlayan Galatasaray, bu periyotta hanesine 22 puan yazdırırken, en yakın rakiplerinin de oldukça önünde lider durumda bulunuyordu. Alınan sonuçlar, sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk şarkılarının söylenmesine neden olurken, Teknik Direktör Igor Tudor'un da keyfi yerindeydi. UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenen Galatasaray'da, ilk maçlarda alınan galibiyetler, taraftarlara da Avrupa hezimetini de unutturmuştu. Ancak 9. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından başlayan puan kayıpları, taraftarları isyan noktasına getirdi ve Tudor'un da ipini çeken en önemli unsur oldu.

Büyük maçlarda galibiyet alamadı

Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir sonraki haftada Trabzonspor deplasmanına gitti ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Puan kaybı yaşanan bu 2 mücadelenin ardından iç sahada Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta ise Medipol Başakşehir'e 5-1 kaybetti. İç sahada farklı, deplasmanda farklı bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'u 2-0'la geçerken, Beşiktaş deplasmanında ise 3-0 mağlup olup, oynadığı kötü futbolla tarihi farktan kurtulmuştu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında oynanan kötü futbolun ardından tribünlerde istifa sesleri yükselirken, Tudor iç sahada alınan galibiyetlerle bu seslerin bir nebze olsun kesilmesini sağlamıştı. Akhisar karşısında Galatasaray ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken, taraftarlar da hocaya olan tepkisini dile getirdi. Ancak Galatasaray bu maçta ikinci yarıda attığı 4 golle kazanırken, Tudor'un performansı gündemi çok fazla meşgul etmedi. Sarı-kırmızılılar bu periyotta Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda yalnızca 1 puan alabildi.

Üst üste 4 mağlubiyet, Tudor'un ipini çekti

Deplasmanda oynanan son 4 karşılaşmada alınan sonuçlar ve oynanan kötü futbol Tudor'un ipini çeken en büyük etken oldu. Trabzonspor yenilgisiyle başlayan seri, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarında devam etti. Bu 3 maçta 10 gol yiyen ve 2 gol atan Galatasaray, son olarak Malatya'da Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Malatya'da alınan sonuç, sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkartırken, Galatasaray Yönetimi de ilk yarının bitmesini beklemeden Tudor'la yolları ayırma kararı aldı.

Galatasaray resmi sitesinde Tudor bulunamıyor!

Igor Tudor'la yolların ayrıldığı iddia edilirken, Galatasaray'ın resmi internet sitesinde teknik kadronun bulunduğu sayfaya ulaşılamıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Galatasaray Yönetimi'nin Teknik Direktör Igor Tudor'la yolları ayırdığı iddia edilirken, Galatasaray'ın resmi internet sitesi olan galatasaray.org'da teknik kadro sayfasına ulaşım sağlanamıyor.

FATİH TERİM KİMDİR?

4 Eylül 1953 yılında Adana'da dünyaya gelen Fatih Terim doğma büyüme buralıdır. Terim, Ağustos 2013'te A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yerine göreve getirilmişti.

Babası Kıbɾıs Tüɾkü olan Fatih Teɾim futbola Ceyhanspoɾ'da başladı. Daha sonra Adana Demirspor'a transfer olan Terim burada gösterdiği olağanüstü performans ile G.Saray'a transfer oldu.

Galatasaray forması ile 327 resmi maçta forma giyen Fatih Terim adını efsanelerin arasına yazdırdı. Futbol hayatı boyuncu G.Saray taraftarı olarak en sevilen futbolcu olan Terim 51 kez A Milli Takım foɾması giydi

İlk kez 1987-1989 sezonları arasında teknik direktörlük yapan Terim 1996-2000 sezonları arasında G.Saray'ın başına geçti ve 4 lig, 2 Tüɾkiye Kupası, 1 UEFA Kupası kazandıɾdı.

Fatih Terim'in çalıştırdığı tüm takımlar

1987-1989 yılları arasında Ankaragücü takımını çalıştırdı

1989-1990 yılları arasında Göztepe takımını çalıştırdı

1990-1993 yılları arasında Türkiye U-21 takımını çalıştırdı

1993-1996 yılları arasında Türkiye takımını çalıştırdı

1996-2000 yılları arasında Galatasaray takımını çalıştırdı

2000-2001 yılları arasında Fiorentina takımını çalıştırdı

2001 yılında Milan takımını çalıştırdı

2002-2004 yılları arasında Galatasaray takımını çalıştırdı

2005-2009 yılları arasında Türkiye takımını çalıştırdı

2011-2013 yılları arasında Galatasaray takımını çalıştırdı