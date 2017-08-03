Galatasaray’ın yeni transferi Fernando İstanbul’a geldi

İngiltere’nin köklü kulüplerinden olan Manchester City ile tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando için yaptığı transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alan Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Brezilyalı oyuncu kendisini sarı-kırmızılı formaya bağlayacak imzayı atmak üzere Türk Hava Yolları’nın Porto’dan kalkan tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde bir grup Galatasaraylı taraftarın coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Fernando daha sonra emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Yıldız oyuncu, yarın sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.

Ferhat Yasak

