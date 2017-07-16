Diğer
Kategoriler

Galatasaray’ın yeni transferi Mariano, İstanbul’da

Galatasaray’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Brezilyalı futbolcu Mariono, İstanbul’a geldi.

Galatasarayın yeni transferi Mariano, İstanbulda

16 Temmuz 2017 00:06

Galatasaray’da transferler uçaktan inmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladığı sağ bek Mariano, Atatürk Havalanı’ndan İstanbul’a giriş yaptı. Mariano’yu karşılaşmaya çok sayıda taraftarlar da geldi. Brezilyalı futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek ve en kısa sürede sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak. Yıldız futbolcu, La Liga ekiplerinden Sevilla’da forma giyiyordu.
Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime protestolarını da sürdürdü

Oğuzhan Ort - Bora Akyol
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!