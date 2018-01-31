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Galatasaray’ın yeni transferi Nagatomo İstanbul’da

Galatasaray’ın görüşmelere başladığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo İstanbul’a geldi.

Galatasarayın yeni transferi Nagatomo İstanbulda

31 Ocak 2018 11:43

Uzun süredir sol bek transferi üzerinde yoğunlaşan Galatasaray, aradığını İtalya’da buldu. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Inter’in Japon futbolcusu Yuto Nagatomo ile anlaştı. Görüşmelere başlanan Nagatomo, Atatürk Havaalanı’dan İstanbul’a giriş yaptı. 31 yaşındaki futbolcuyu basın mensubu ordusu takip etti. Başarılı futbolcunun gelişini ayrıca Türkiye’de bulunan Japon gazeteciler de bekledi. 

Galatasaray, son görüşmelerin yapılmasının ardından Nagatomo ile sözleşme imzalayacak. 

Galatasaray, İtalyan ekibi Inter’de forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Ara transfer döneminin son gününde Galatasaray, sol bek transferini bitirmek üzere. Sarı-kırmızılılar, İtalya’nın Inter takımında forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun geçici transferi konusunda resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

İstanbul’a gelen 30 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü F.C. Internazionale Milano S.p.A ile resmi görüşmelere başlanmıştır." İfadelerine yer verildi. 

 

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