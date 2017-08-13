Galatasaray’ın yeni transferi Sofiane Feghouli yola çıktı

Galatasaray, adeta yılan hikayesine dönen transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların uzun süre önce anlaşmaya vardığı ancak eski kulübü West Ham United’dan alacaklarının olması nedeniyle Galatasaray’a bir türlü imza atamayan Cezayirli futbolcu Feghouli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’a gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.

27 yaşındaki başarılı orta saha, bu paylaşımının altına da, “Türkiye'nin en büyük kulübü için yola çıkıyorum. İstanbul, ben geliyorum” notunu düştü.

Sofiane Feghouli’nin bugün saat 18.40’ta İstanbul’da olması bekleniyor.