Galatasaraylı engelliye Beşiktaş desteği

Almanya’da siyah-beyazlı taraftarlardan oluşan Achen Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erdal Şahin’in öncülüğünde gerçekleşen gurbetçi taraftarların gönül birliğiyle kısa sürede gerçekleşen kampanya ile Akçapınar’daki koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu belirtilen ihtiyaç sahibi bir engelli vatandaş akülü sandalyeye kavuşturuldu.

Derneğin Ayvalık’taki üyesi ve ilçenin sevilen gençlerinden Yüce Baştopçu ile 150 Evler Mahallesi Muhtarı Yener Koşvar’ın aracılığıyla, Türkiye’den satın alınan akülü sandaliyenin kırsal mahalledeki engelli vatandaşa teslim edilmesi memnuniyetle karşılandı.

Derneğin Ayvalık’taki temsilcisi Yüce Baştopçu akülü sandliyenin teslimatının ardından muhabirimize yaptığı açıklamada, Achen Beşiktaşlılar Derneği’nin Almanya’da ihtiyaç sahibi insanlar için sık sık benzeri katkıları yaptığını söyledi.

Achen’deki siyah-beyazlı taraftarının bu ulvi yardımlarının ilk kez Almanya dışında bir kentte gerçekleştiğini kaydeden Yüce Baştopçu, “Derneğin Başkanı Erdal Şahin, Ayvalık’ta da böylesi bir çalışma yapmak istediklerinde hemen 150 Evler Mahallesi Muhtarımı Yener Koşvar ile iletişime geçtim. O, Akçapınar kırsal mahallesinde böyle bir engelli vatandaşın olduğunu bana iletti. Bu durumu ben de Achen Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erdal Şahin’e söyledim. Sağolsun hemen dernek üyeleri aracılığıyla bir akülü sandaliye parasını temin edip, bana gönderdiler. Bizde hemen Konya’daki bir firma ile bağlantı kurup, yepyeni bir akülü sandaliye satın alarak, bu engelli arkadaşımıza teslim ettik. Çok mutluyum. Bu yardımın yapılmasını sağlayan Achen Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erdal Şahin’in yanı sıra tüm Beşiktaş’a gönül vermiş dernek üyelerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Baştopçu, Almanya’daki derneğin Türkiye’deki ihtiyaç sahipleri için benzeri yardımları sık sık yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

İsmi açıklanmayan sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş olan engelli vatandaşın ise Achen Beşiktaşlılar Derneği’ne şükranlarını iletmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.