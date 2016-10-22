Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Galatasaraylı eski futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Galatasaraylı eski futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de dün akşam uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Burhan Yıldız, hayatını kaybetti.

Galatasaraylı eski futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

22 Ekim 2016 10:31

Yıldız'ın bir dönem Galatasaray altyapısında forma giydiği ve futbol hayatını Silivrispor'da sürdürdüğü öğrenildi.
Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Cengiz E. isimli zanlı, tartıştığı Burhan Yıldız'ı bir kafe önünde silahla başından vurdu. Ağır yaralanan Burhan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
21 yaşındaki Burhan Yıldız'ın futbolcu olduğu bir dönem Galatasaray'ın altyapısında forma giydiği ortaya çıktı. Burhan Yıldız'ın son olarak forma giydiği İstanbulspor ve Silivrispor klüpleri, "Burhan Yıldız, kalbimizdesin" mesajlarını paylaşarak genç futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Selim Bayraktar

Etiketler: Burhan Yıldız, galatasaray, Galatasaraylı eski futbolcu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!