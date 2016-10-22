Yıldız'ın bir dönem Galatasaray altyapısında forma giydiği ve futbol hayatını Silivrispor'da sürdürdüğü öğrenildi.

Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Cengiz E. isimli zanlı, tartıştığı Burhan Yıldız'ı bir kafe önünde silahla başından vurdu. Ağır yaralanan Burhan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21 yaşındaki Burhan Yıldız'ın futbolcu olduğu bir dönem Galatasaray'ın altyapısında forma giydiği ortaya çıktı. Burhan Yıldız'ın son olarak forma giydiği İstanbulspor ve Silivrispor klüpleri, "Burhan Yıldız, kalbimizdesin" mesajlarını paylaşarak genç futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Selim Bayraktar