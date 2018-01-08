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Galatasaraylı futbolculardan Cissokho'ya ziyaret

Galatasaray’ın Senegalli futbolcuları Bafetimbi Gomis ve Badou Ndiaye, Evkur Yeni Malatyaspor’da forma giyen vatandaşları Aly Cissokho’yu ziyaret etti.

Galatasaraylı futbolculardan Cissokhoya ziyaret

08 Ocak 2018 16:01

Antalya’da aynı otelde kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray lige yoğun tempoda hazırlanırken, sarı-kırmızılı takımın iki futbolcusu Gomis ve Ndiaye, vatandaşları olan Evkur Yeni Malatyasporlu Cissokho’yu antrenman esnasında ziyaret etti.

Senegalli futbolcuların buluşmasında Galatasaray’ın diğer futbolcuları Belhanda, Denayer ve Feghouli de yer aldı. Arkadaşlarıyla hasret gideren Cissokho’nun ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduğu gözlendi.

Cissokho ile bir süre sohbet eden Galatasaraylı futbolcular daha sonra Evkur Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcularına da başarılar diledi. 

Mehmet Türel

Etiketler: Cissokho, galatasaray

 

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