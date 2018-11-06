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Galatasaraylı futbolculardan ve teknik heyetten ortak tepki

Galatasaraylı futbolculardan ve teknik heyetten ortak tepki
Galatasaraylı futbolculardan ve teknik heyetten ortak tepki

Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, PFDK'ya yapılan sevkler sonrasında sosyal medya hesaplarından 'Kenetlen başka Galatasaray yok' mesajını paylaştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbinin ardından sarı-kırmızılılarda Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak Hasan Şaş, Donk, Ndiaye, Mariano ve kulüp çalışanlarından Hande Sümertaş, Eray Sözen, Uğur Yıldız ve Fahri Yılmaz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Sevklerin açıklanmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları sosyal medya hesaplarından 'Kenetlen başka Galatasaray yok' mesajını paylaşarak tepkilerini ortaya koymaya başladı. 

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