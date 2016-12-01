Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatı katını diğer bloklara sıçramadan söndürdü.

Olay, saat 03.30 sıralarında Florya Şenlikköy Mahallesi Çatal Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddialara göre rezidans içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören site sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan binada oturan ünlü futbolcu Emre Belözoğlu’nun babası Mehmet Belözoğlu ve Galatasaraylı futbolcu Luis Pedro Cavanda’nın da yangın paniğiyle site içerisinde yangının sönmesini beklediği görüldü. Yanan binanın zemin katında oturan Emre Belözoğlu’nun babası Mehmet Belözoğlu, “ Klima ya da elektrik kontağından çıktığını söylüyorlar. Emre yok burada bizim binada oldu. Yanan binanın zemin katında oturuyoruz.” dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Solak