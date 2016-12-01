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Galatasaraylı Luis Pedro Cavanda'nın oturduğu binada yangın çıktı

Bakırköy’de ünlü futbolcu Emre Belözoğlu’nun babası ve Galatasaraylı futbolcu Luis Pedro Cavanda’nın da oturduğu 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Galatasaraylı Luis Pedro Cavandanın oturduğu binada yangın çıktı

01 Aralık 2016 07:16
Ünlü futbolcu Cavanda’nın oturduğu binada yangın! - Tıkla İzle

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatı katını diğer bloklara sıçramadan söndürdü. 

Olay, saat 03.30 sıralarında Florya Şenlikköy Mahallesi Çatal Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddialara göre rezidans içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören site sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan binada oturan ünlü futbolcu Emre Belözoğlu’nun babası Mehmet Belözoğlu ve Galatasaraylı futbolcu Luis Pedro Cavanda’nın da yangın paniğiyle site içerisinde yangının sönmesini beklediği görüldü. Yanan binanın zemin katında oturan Emre Belözoğlu’nun babası Mehmet Belözoğlu, “ Klima ya da elektrik kontağından çıktığını söylüyorlar. Emre yok burada bizim binada oldu. Yanan binanın zemin katında oturuyoruz.” dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Murat Solak

Etiketler: Bakırköy, Luis Pedro Cavanda, yangın


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