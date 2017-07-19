Galatasaraylı şehidin mezarına Fenerbahçeli taraftarlardan ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendilerine, ‘nerede bir acı varsa paylaşın’ talimatı sonrası şehit ailelerini ve kabirlerini ziyaret ettiklerini belirten Dernek Başkanı Zeki Altıntaş, “Yıllardır süren bu PKK terör dediğimiz terör hepimizi yaralıyor, hepimizi yıkıyor ama tek vücut olmanın da bilincinde ve duygusundayız. İnsan olarak da bu ülkede, bu vatanda birlik beraberliği her zaman arzuluyoruz. Biz bir sivil toplum örgütü olarak Fenerbahçe Taraftarlar Derneği olarak, Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım’ın vermiş olduğu mücadele ile tüm derneklere sunmuş olduğu görüş, ‘Direnmeyi, güçlü olmayı, sevgi seli içerisinde kalmayı tüm ulus olarak bilmeliyiz’ dir. Bunun içinde bu gibi acıları paylaşacağız” dedi.



Şehidin babası Sadullah Zengin ise “O bir Galatasaraylıydı, Fenerbahçe’ye rakip bir taraftı. Teşekkür ederiz ilgi ve alakalarından dolayı başka ne söyleye biliriz ki” ifadelerini kullandı.

Annesine verdiği sözü tuttu



Askerlik çağına geldiği günden bu yana annesine, ‘Sana ya ev alacağım ya da köye ev yaptıracağım’ dediği öğrenilen şehit Tuncay Zengin’in bu hayali devlet tarafından gerçekleştirildi. Baba Sadullah Zengin oğlunun bu isteğini şöyle anlattı:

“Annesi için tek hayali bir ev almak ya da ev yaptırmaktı bilhassa köye. 4 yıl sonra evlenmek istediğini söylüyordu, hayallerini gerçekleştirdikten sonra ama olmadı. Devletimizde onun annesi için bu istediğini yerine getirdi.”

Resul Yanbul