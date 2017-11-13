Galeri Aydın’da figüratif resim yansımaları

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu Galeri Aydın yeni bir resim sergisine daha ev sahipliği yapıyor. İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde 15 Kasım’da açılacak resim sergisinde sanatta yarım asırlık bir deneyime sahip olan Prof. Veysel Günay, son dönemde yaptığı figüratif özellik gösteren resim çalışmalarını izleyicilerle buluşturuyor.

Öğrencilik yıllarından beri aralıksız resim çalışmalarını sürdüren Günay, konularını yaşamın akışının doğal bir parçası olarak görüyor. Çevresi, doğa ve manzara her zaman ana konuları olmuştur. “Çevremde beni ifade ettiğine, duygu ve düşüncelerime karşılık geldiğine inandığım ilişkileri taşıyan motifleri resimsel biçimlere dönüştürüyorum” diyen sanatçı; yaşadığı ortamlarla uyum içinde giden, ‘Köyüm’, ‘Yayla’, ‘Karadeniz’, ‘Tirebolu’, ‘Kazan’, ‘Gürün’, ‘Ege’, ‘Davutlar’ ve ‘Bahçe’ gibi resim serilerini tekrar tekrar ele alarak çalışmalarına devam ediyor.

Resmin bir dil ve atmosfer oluşturma eylemi olduğuna inanan sanatçı, bütün çevresel etkenlere karşın sanatın sanattan ve sanatçıdan öğrenilebileceğini savunuyor. Bu nedenle, kendisini, günümüze kadar insanlığın oluşturduğu bütün sanat ve kültür değerlerinin mirasçısı olarak görür. Ama öncelikle kendi ülkesinin ve coğrafyasının mirasçısı. Günlük moda olan sanatsal eğilimlere uyum sağlamak yerine, klasik resim zincirinin bir devamı olarak kabul edilebilecek çalışmalarında, içtenliği, yalınlığı, biçimlendirmede kişisel teknik ve ustalığı ön planda tutan sanatçı, resimde renk ve ışığı aynı anlamda değerlendirirken, tuvalde gün ışığına ulaşıldığında resmin bitmiş olacağına inanıyor.

Prof. Veysel Günay’ın kişisel çalışmalarından oluşan sergisi, 15 Kasım - 11 Aralık 2017 tarihleri arasında İAÜ Sanat Galerisi Galeri Aydın’da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Prof. Veysel Günay Kimdir?

Trabzon Beşikdüzü Ağaçlı Köyü’nde 1948 yılında doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü’nü 1969’da bitirdi. Paris Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts ve Louvre Müzesi’nde uzmanlık çalışması yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü’nde (1974-83), kurucuları arasında bulunduğu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde (1983-99) öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalıştı. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve dekanlık yaptı. Hakkında İbrahim Çiftçioğlu’nun yazdığı “Bir Yaprakta Bütün Dünya – Veysel Günay” (Bilim ve Sanat Galerisi) ve Zekiye Sarıkartal’ın yazdığı “Veysel Günay – Derinliğin Manzarası” (Küçükçekmece Belediyesi) adlı iki kitap yayınlanan Günay, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

