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Galericilerden lüks araçlara dolu önlemi

İstanbul’da verilen şiddetli yağış ve dolu uyarısı, lüks otomobil satan galericileri harekete geçirdi. Galericiler araçların zarar görmesini önlemek için farklı yöntemlere başvurdu. Bazıları araçları balonlu naylonlar ve straforlarla kaplarken bazıları da araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadı.

Galericilerden lüks araçlara dolu önlemi

22 Ağustos 2017 12:26
Galericilerden lüks araçlara dolu önlemi - Tıkla İzle

İstanbul’da yaklaşık bir ay önce yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, araçlara büyük oranda hasar vermiş araç sahiplerini maddi hasara uğratmıştı. Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Kadıköy’de ve Levent'te lüks araç satışı yapan galericiler, ilginç önlemlere başvurdu. Lüks araçları balonlu naylonlarla saran galericiler, araçların üzerini halı, kilim ve battaniyelerle sararak önlem aldı. Öte yandan bazı sürücüler de uyarılar sonrasında araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadıklarını belirtti.

Geçen sefer yağan dolu nedeniyle araçlarının çok fazla zarar gördüğünü belirten galerici Alper Uzun, “Geçen seferki gibi olmasın diye araçları kapalı otoparktan çıkarmadık. Geçen sefer önlem alamadık onun için 30 bin lira zararımız oldu.“ dedi.

Şaban Fırat isimli galerici ise,“Biz önlemimizi bu şekilde alıyoruz.Dün gece baya uğraştık, aklımıza böyle bir önlem geldi. Daha önce alamamıştık önlem ama bu sefer aldık. “diye konuştu. 

Metin Başar - Murat Horoz


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