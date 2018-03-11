Galibiyet golü Sinan Gümüş’ten

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 yenik kapattığı maçta Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek başlayan Sinan Gümüş, oyuna girdikten sonra maçı çeviren futbolcu oldu. İkinci yarı Donk’un yerine başlayan Sinan, ilk önce 69. dakikada Bafetimbi Gomis’in golünde asist yaptı. Daha sonra başarılı futbolcu, 86. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını da ikiye çıkardı. Sinan ayrıca ligde bu sezonki ilk asistini de yapmış oldu.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

