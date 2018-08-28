Galibiyet serisi 14 maça çıktı

Galatasaray'ın sahasında bileği bükülmüyor. Alanyaspor karşısında 6-0 kazanan sarı-kırmızılılar iç sahadaki galibiyet serisini de 14 maça çıkardı. Sahasında 21 maçtır mağlup olmayan Galatasaray, bu karşılaşmaların 20'sini kazanırken, yalnızca geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe mücadelesinde sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Son olarak 6 Mayıs 2017 tarihinde taraftarı önünde Kasımpaşa'ya mağlup olduğu karşılaşmanın ardından çıktığı 21 maçta 20 galibiyet alan Galatasaray, Beşiktaş'ın dün Antalyaspor'a mağlup olmasıyla birlikte, ligde iç sahada en uzun süre mağlup olmayan takımı unvanına sahip oldu.

Bozhan Memiş

