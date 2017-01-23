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Gambiya'da sular durulmuyor

Gambiya’da eski devlet başkanı Yahya Jammeh’in ülkeyi terk etmesinin ardından, devlet kasasından en az 11 milyon doların kayıp olduğu ifade edildi. Jammeh’in devlet kasasını boşalttığından endişe ediliyor.

Gambiyada sular durulmuyor

23 Ocak 2017 16:43

Gambiya’da eski devlet başkanı Yahya Jammeh’in ülkeyi terk etmesinin ardından sular durulmuyor. Jammeh’in ülkeden ayrılmasının ardından Gambia devlet hazinesinden en az 11 milyon doların kayıp olduğu ifade edildi. Jammeh’in devlet kasasını boşalttığından endişe edilirken, devir teslim krizinin ardından iktidara gelen yeni Cumhurbaşkanı Adama Barrow’un Danışmanı Mai Ahmad Fatty tarafından yapılan açıklamada, Jammeh’ın ülkeyi terk etmesinin ardından devlet kasasından en az 11 milyon doların eksik olduğunu açıkladı. Fatty, hazinenin neredeyse boş olduğuna dikkat çekerek, bu durumun Maliye Bakanlığı ve Gambiya Merkez Bankası görevlileri tarafından da doğrulandığını bildirdi.

Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh seçimleri Adama Barrow’a karşı kaybetmiş, ardından görevi bırakmayacağını açıklayarak krize neden olmuştu. Duruma Batı Afrika Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) müdahale etmesinin ardından Jammeh görevi resmen bırakmıştı. 


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