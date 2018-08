Game of Thrones 8. final sezon tarihi ertelendi mi? | Game of Thrones 8. yeni sezon ne zaman? Dünyada milyonlarca takipçisi olan Game of Thrones dizisinin yeni sezon tarihi büyük merakla beklenmeye devam ediliyor.. Dizinin fanları Game of Thrones yeni sezon ne zaman, 8. yeni sezon başlama tarihi, yeni sezon ne zaman başlayacak sorularıyla dizinin yeni sezonu için sorgulamalarını devam ettiriyor. Ancak diziyle ilgi gelen son haberler Game of Thrones 8. final sezonu ne zaman başlayacak sorusuna kesin bir yanıt veremiyor. Çünkü dizinin 8. sezon tarihi ertelendiği iddia ediliyor. Her yeni sezonuyla gündem oluşturan HBO dizisi Game of Thrones 8. yeni sezon ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar...

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan Game of Thrones dizisi 8. sezon başlama tarihi büyük merakla beklenirken yeni sezona az bir süre kalan diziyle ilgili haberler de gelmeye başladı. Game of Thrones yeni sezon için geri sayım sürüyor. Prömiyerini 2019’un ilk yarısında yapacağı öğrenilen, ardından dizi oyuncularından Maisie Williams’ın Nisan 2019’u işaret ettiği Game of Thrones’un merakla beklenen 8. sezonunun gecikebileceği ortaya çıktı. Huffington Post gazetesine konuşan Game of Thrones’un görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, ekibinin çalışmaya henüz başladığını ve işlerinin en erken Mayıs 2019’da tamamlanacağını söyledi. Bauer, dizinin 2019 Emmy Ödülleri’ne değil 2020 Emmy Ödülleri’nin oylama dönemine uygun olacağını söyledi. Detayları haberimizin devamında görebilirsiniz.

GAME OF THRONES 8. SEZON FRAGMANINDA NELER VARDI?

Game Of Thrones’un yeni bölüm fragmanında, Jon Snow ve yanında arkadaşları keşif için akgezenlerin bulunduğu yere gittiği görülüyor. İki birliğin karşılaşması sonucu kılıçlar çekilerek cenk edildiği sırada Jon Snow bir sonraki sahne adamlarıyla koştuğu görülürken sadece bir akgezen yakalayarak gelen tehlike için diğer krallıklara kanıt olarak götürecek. Dizinin son sezonu fanlarını merakta bırakmış ve Game of Thrones 8. Sezon için bekleyiş başlamıştı. Sezon finalinde Jon Snow’u gerçek bir sınav verdi. Cersei Lannister ve Daenerys Targaryen’i bir araya getiren Jon Snow’un Cersei’yi duvarın ötesindeki savaş için ikna etmeye çalıştı. Game Of Thrones 8.sezonunun izleyicilerle buluşacağı tarihle ilgili dizinin baş yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss izleyicileri yakından ilgilendirecek önemli açıklamada bulundular.

GAME OF THRONES 8.SEZON BAŞLAMA TARİHİ GECİKİYOR MU?

Huffington Post gazetesine konuşan Game of Thrones’un görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, ekibinin çalışmaya henüz başladığını ve işlerinin en erken Mayıs 2019’da tamamlanacağını söyledi.

Bauer, dizinin 2019 Emmy Ödülleri’ne değil 2020 Emmy Ödülleri’nin oylama dönemine uygun olacağını söyledi.

Bauer, “2019 Mayıs’ına kadar 8. sezon üzerinde çalışacağız, yani sekiz-dokuz ay sürecek. Ancak devam dizisinin çekimleri şubatta başlıyor, en azından pilot bölüm böyle. Yani onlar başladığında bizim halen daha 8. sezonla ilgili yapacak çok fazla şeyimiz olacak” dedi.

Game of Thrones’un final sezonunun çok cesurca hazırlandığını söyleyen Bauer, “Objektif bir şekilde baktığımda, bu dizi başka bir şekilde sona eremezdi gibi geliyor. Bence bitmesi gerektiği gibi bitiyor" dedi.

HBO geçtiğimiz yıl, beş farklı Game of Thrones devam dizisi üzerine çalıştığını duyurmuştu. Ancak daha sonra beş diziden dördünün iptal edildiği açıklandı.

GAME OF THRONES 8. FİNAL SEZONU NE ZAMAN?

GGeorge R.R. Martin'in yazdığı kitap serisinden HBO kanalı tarafından diziye uyarlanan Game of Thrones dizisi bildiğiniz gibi dünya genelinde çok büyük ses getirmişti. Dizinin 8. sezonu yani final sezonu ne zaman yayınlanacak soruları bir hayli fazlaydı. Dizinin baş yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss, yaptıkları açıklamada dizinin 8.sezonun ne zaman yayınlanacağı belirttiler. Özetle bu açıklamalara göre; Game of Thrones'un 8. sezonu, yani final sezonu, 6 bölüm olacak ve 2019 yılında yayınlanacak.

GAME OF THRONES SEZON FİNALİ ÖZETİ

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı. Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.