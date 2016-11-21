Turkcell, e-spor kategorisine özel etkinlikler düzenlemeye başlıyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Gamecell, ilk turnuvalarını dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip MOBA oyunlarından biri olan League of Legends ve gençler arasında çok popüler olan Vainglory oyunları ile düzenliyor. ‘Gamecell Hive’ adıyla 12 Kasım’da başlayan ve iki ay sürecek turnuvada başarılı olan oyuncuları ise toplam 18 bin dolar ödül bekliyor.

Gamecell Hive kapsamındaki League of Legends Turnuvası’nda 15 ekip 14 bin dolarlık ödül havuzu için kıyasıya bir rekabete girecekler. Soraka’s Bananas, Oyun Hizmetleri, Future Fighters, Victorious Ace, TOA E-Sports, Supermassive TNG, Çilekler EhliGame, MEVA, Team Cappadocia, SAW E-sports, Team Ororo, FigureX E-Sports, ModZ, SoA E-sports ve NR1 E-sports Club takımlarının mücadele edeceği turnuva, çift eleme usulüne göre ve Bo3 sistemi ile oynanacak. Maçlar Hivefest Finali ile sona erecek. Gamecell Hive platformunda yer alacak bir diğer turnuva ise oynanış bakımından oyunculara farklı deneyimler sunan ve gittikçe popülerleşen Vainglory turnuvası olacak. Gamecell Hive turnuvasında yer alacak olan Vainglory çift eleme ve bo3 sistemi ile tamamlanacak. Toplamda 4 bin dolarlık ödül verilecek turnuva kapsamında Team Kebab, IX Legion, Crew E-sports Club, Spike, HWA Gaming, Brotherhoodd, BlackSpace, Creative Strategy, Silent Streak, Gold Gaming EU, TheNightmareTR, TEAM 3TR AVATAR takımları yarışacak.

Açıklamada turnuvaların twitch.tv/gamecell_hive kanalından canlı olarak takip edilebileceği bildirildi.

Gamecell Hivefest süresince gerçekleştirilecek tüm PC oyun turnuvalarında Monster Notebook'ların bilgisayarları tercih edilecek ve böylece tüm katılımcılarının oyun deneyimlerini maksimum seviyede yaşaması sağlanacak. Ayrıca Gamecell tarafından yapılacak tüm oyun incelemeleri de yine Monster Notebook'larının farklı modellerinde testlere tabii tutularak deneyimlenecek.