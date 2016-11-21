Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Teknoloji
  •  » Gamecell turnuva oyuncularına verilecek ödülü açıkladı

Gamecell turnuva oyuncularına verilecek ödülü açıkladı

Turkcell’in oyun platformu Gamecell, 12 Kasım'da başlayan Gamecell Hive adı verilen turnuvada oyunculara toplam 18 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.


21 Kasım 2016 14:00

Turkcell, e-spor kategorisine özel etkinlikler düzenlemeye başlıyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Gamecell, ilk turnuvalarını dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip MOBA oyunlarından biri olan League of Legends ve gençler arasında çok popüler olan Vainglory oyunları ile düzenliyor. ‘Gamecell Hive’ adıyla 12 Kasım’da başlayan ve iki ay sürecek turnuvada başarılı olan oyuncuları ise toplam 18 bin dolar ödül bekliyor.

Gamecell Hive kapsamındaki League of Legends Turnuvası’nda 15 ekip 14 bin dolarlık ödül havuzu için kıyasıya bir rekabete girecekler. Soraka’s Bananas, Oyun Hizmetleri, Future Fighters, Victorious Ace, TOA E-Sports, Supermassive TNG, Çilekler EhliGame, MEVA, Team Cappadocia, SAW E-sports, Team Ororo, FigureX E-Sports, ModZ, SoA E-sports ve NR1 E-sports Club takımlarının mücadele edeceği turnuva, çift eleme usulüne göre ve Bo3 sistemi ile oynanacak. Maçlar Hivefest Finali ile sona erecek. Gamecell Hive platformunda yer alacak bir diğer turnuva ise oynanış bakımından oyunculara farklı deneyimler sunan ve gittikçe popülerleşen Vainglory turnuvası olacak. Gamecell Hive turnuvasında yer alacak olan Vainglory çift eleme ve bo3 sistemi ile tamamlanacak. Toplamda 4 bin dolarlık ödül verilecek turnuva kapsamında Team Kebab, IX Legion, Crew E-sports Club, Spike, HWA Gaming, Brotherhoodd, BlackSpace, Creative Strategy, Silent Streak, Gold Gaming EU, TheNightmareTR, TEAM 3TR AVATAR takımları yarışacak.

Açıklamada turnuvaların twitch.tv/gamecell_hive kanalından canlı olarak takip edilebileceği bildirildi.

Gamecell Hivefest süresince gerçekleştirilecek tüm PC oyun turnuvalarında Monster Notebook'ların bilgisayarları tercih edilecek ve böylece tüm katılımcılarının oyun deneyimlerini maksimum seviyede yaşaması sağlanacak. Ayrıca Gamecell tarafından yapılacak tüm oyun incelemeleri de yine Monster Notebook'larının farklı modellerinde testlere tabii tutularak deneyimlenecek. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

TEKNOLOJİ VİDEO GALERİ
TEKNOLOJİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!