GameMine, hedeflerini açıkladı

Amerikalı mobil oyun yayıncısı GameMine'nın 2018 yılı hedeflerini açıkladı. Pozitif gelir başarısının, şirketin yeni uluslararası bölgelerde son yıllarda gerçekleştirdiği büyüme ve 2017 yılı boyunca farklı mobil oyun başlıklarının yer aldığı kütüphanesini büyütmesi sonucu elde edildiği belirtilirken, bu finansal istikrarın, şirketin A serisi risk sermayesinde 20 milyon dolar başarıyı elde ederek bir takım stratejik idari alımlar yapmasına ve çoklu uluslararası dağıtım ortaklıklarını korumasına olanak tanıdığı bildirildi.

Şirketin CEO'su Daniel Starr, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Şirketin mobil oyun kütüphanesinin 2017 yılında gerçekleştirdiği etkileyici büyüme, bazı yeni uluslararası dağıtım ortaklıklarımızı garanti altına almamıza, Avrupa ve Afrika'daki mobil taşıyıcılarla mevcut ortaklıklarımızı genişletmemize olanak tanımıştır. Ayrıca, SpongeBob SquarePants (Sünger Bob Kare Pantolon) ve Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja Kaplumbağalar) gibi dünya çapında bilinen karakterleri abonelerine sunabilmek amacıyla Nickelodeon ile ortaklık gerçekleştirdik. Oyun kütüphanemizin çeşitliliği ve şirketin etkin bir şekilde faaliyet gösterdiği bölgelerde ortaklıkların büyütülmesi, aboneliklerimizi arttırarak karımızın artmasını sağlamış ve bu sayede 2018 yılının bitiminden önce 20 milyon dolardan fazla kar elde etmemize olanak tanımıştır''.