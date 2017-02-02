Diğer
Kategoriler

Gaming İstanbul kapılarını açtı

Dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul 2017, İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Uzun kuyrukların oluştuğu fuarda efsane karakterler de boy gösterdi.

Gaming İstanbul kapılarını açtı

02 Şubat 2017 13:12
Gaming İstanbul kapılarını açtı - Tıkla İzle

Gaming İstanbul 2017, bu yıl da 14 bin metrekarelik alana kurduğu alışveriş, oyun eğlence alanları ve çocuk parkı ile eğlenceli vakit geçirmek isteyenleri ve oyunseverleri fuara davet ediyor. Yerel ve uluslararası yatırımcılar tarafından da yoğun ilgi gören fuarda, eğlence alanlarının dışında, oyun sektörüne önemli katkıları olan konuşmacıların katıldığı geliştirici konferansı, GIST Seminerleri ve fuarda yer alan B2B alanı bulunuyor.

Ödüllü oyun turnuvaları
Gamecell Hivefest organizasyonunda 14 bin dolar ödüllü League of Legends Turnuvası, 4 bin dolar ödüllü Vainglory Turnuvası ve 15 bin TL ödüllü FIFA 17 Turnuvası finalleri düzenlenecek. Büyük ilgi gösterilen FIFA 17 finalinin sunumunu Ertem Şener ve yorumculuğunu ise Ahmet Çakar yapacak.

"Türkiye’de bir ilk"
Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama İletişim Yöneticisi Meriç Eryürek, "Gaming İstanbul'un bir sloganı vardı. Avrasya'nın oyun köprüsü olmak. Doğu ile Batı'yı birleştirmek. Şunu söyleyebilirim, batının ve Uzak Doğunun en büyük oyun firması olduğunu söyleyebilirim. Gaming İstanbul'da çok büyük oyun turnuvalarıyla geldi. Zaten Türkiye'de büyük oyunların tek bir distribütörü var. Bütün oyunlarıyla buradalar. 14 Şubat’ta bütün dünyanın beklediği bir oyunu burada kapalı olarak Türk oyuncularına sunmuş durumdayız. Bu çok önemli bir şey Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oluyor" dedi.

"Türkiye’de gelişmeler var"
Meriç Eryürek Türkiye’nin oyun sektöründe büyük gelişmeler kaydettiğini söyleyerek, "Oyun alanında gerçekten hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Çok yetenekli ve genç arkadaşlarımız var. Sanatçı, grafiker, oyun hikayesi yazan ve oyuncu bunların hepsi çok başarılılar. Burada da görmüş olduğunuz gibi Gaming İstanbul ikinci kez düzenleniyor. Geçen yıl Gaming İstanbul'a gelen firmaların neredeyse 4 katı bu sene burada toplanmış durumda. Çoğu yurt dışı menşeli ancak Türkiye'de bulunan firmalar" açıklamasında bulundu.

"Hedef 2 katına çıkmak"
Geçtiğimiz sene 46 bin 800 kişinin ağırlandığı fuarda bu yıl beklentinin iki katına çıkmak olduğunu aktaran Eryürek şunları söyledi:
"Bu sene hedefimiz iki katı. Dev bir sıra var dışarıda ve sürekli de üzerine ekleniyor. Bugün ilk günümüz perşembe, cumartesi gününü tahmin bile edemiyorum. Yetenekli insanları bilgisayarı programlamayı bilen insanları, tasarım yapabilen insanların bir araya gelip oyun yapıp çok başarılı olduğunu gördük. Bu sene bir de gurur kaynağımız var. Geçtiğimiz yıl serbest geliştirici kategorisinde bulunan arkadaşlarımız bu yıl büyük firmalara komşu oldular. Sektör çok hızlı gelişiyor diyebilirim."

Fuarın gözdesi oyun karakterleri
Fuarda ayrıca oyun dünyasının önemli kahramanlarının karakterlerini canlandıranlara da ilgi büyük. 19 yaşındaki Enes Yılmaz efsane olan Yüzüklerin Efendisi filmindeki "Aragan" karakteri ile fuarda boy gösterenlerden. Yılmaz, "Bugün Yüzüklerin Efendisi'nden Aragan karakterini canlandırdım. Annemin yardımıyla birlikte her şey el emeği yapıldı. Bu yapmamız bir haftadan daha uzun sürdü. Oyun çok fazla oynamam daha çok film meraklısıyımdır. Film karakterlerini çok fazla severim" dedi.
18 Yaşındaki Nejdet Salihoğlu da Star Wars karakteriyle fuarda yer alanlardan. Salihoğlu, "Sabah 6 da burada idim. 5 gün sonra geri döneceğim. Kostümümü yardım alarak kendim yaptım. Oyun oynuyorum. Playstation oyunlarının genelini oynuyorum. 5 yaşından beri oyun tutkunuyum" dedi. 17 yaşındaki Arda Yaşar da Spiderman kostümü içinde, "Kendim yapmadım arkadaşım hediye etti. Her sene katılıyorum bu senede bu kostümle katılmak istedim" diye konuştu.

4 gün dijital eğlence dünyasında yolculuk
TENCENT, Türkiye’de oyun sektörüne yatırım yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent, yeni mobil oyunu "Strike of Kings" Türkiye lansmanını Gaming İstanbul 2017’de gerçekleştiriyor. Fuarda ziyaretçiler 2-5 Şubat tarihleri arasında 4 gün boyunca dijital eğlence dünyasında yolculuk edilebilecek. 

Gizem Özdemir - Doğan Can Cesur- Ufuk Kıvık

Etiketler: Gaming İstanbul 2017


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

TEKNOLOJİ VİDEO GALERİ
TEKNOLOJİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!