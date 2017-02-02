Gaming İstanbul 2017, bu yıl da 14 bin metrekarelik alana kurduğu alışveriş, oyun eğlence alanları ve çocuk parkı ile eğlenceli vakit geçirmek isteyenleri ve oyunseverleri fuara davet ediyor. Yerel ve uluslararası yatırımcılar tarafından da yoğun ilgi gören fuarda, eğlence alanlarının dışında, oyun sektörüne önemli katkıları olan konuşmacıların katıldığı geliştirici konferansı, GIST Seminerleri ve fuarda yer alan B2B alanı bulunuyor.

Ödüllü oyun turnuvaları

Gamecell Hivefest organizasyonunda 14 bin dolar ödüllü League of Legends Turnuvası, 4 bin dolar ödüllü Vainglory Turnuvası ve 15 bin TL ödüllü FIFA 17 Turnuvası finalleri düzenlenecek. Büyük ilgi gösterilen FIFA 17 finalinin sunumunu Ertem Şener ve yorumculuğunu ise Ahmet Çakar yapacak.

"Türkiye’de bir ilk"

Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama İletişim Yöneticisi Meriç Eryürek, "Gaming İstanbul'un bir sloganı vardı. Avrasya'nın oyun köprüsü olmak. Doğu ile Batı'yı birleştirmek. Şunu söyleyebilirim, batının ve Uzak Doğunun en büyük oyun firması olduğunu söyleyebilirim. Gaming İstanbul'da çok büyük oyun turnuvalarıyla geldi. Zaten Türkiye'de büyük oyunların tek bir distribütörü var. Bütün oyunlarıyla buradalar. 14 Şubat’ta bütün dünyanın beklediği bir oyunu burada kapalı olarak Türk oyuncularına sunmuş durumdayız. Bu çok önemli bir şey Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oluyor" dedi.

"Türkiye’de gelişmeler var"

Meriç Eryürek Türkiye’nin oyun sektöründe büyük gelişmeler kaydettiğini söyleyerek, "Oyun alanında gerçekten hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Çok yetenekli ve genç arkadaşlarımız var. Sanatçı, grafiker, oyun hikayesi yazan ve oyuncu bunların hepsi çok başarılılar. Burada da görmüş olduğunuz gibi Gaming İstanbul ikinci kez düzenleniyor. Geçen yıl Gaming İstanbul'a gelen firmaların neredeyse 4 katı bu sene burada toplanmış durumda. Çoğu yurt dışı menşeli ancak Türkiye'de bulunan firmalar" açıklamasında bulundu.

"Hedef 2 katına çıkmak"

Geçtiğimiz sene 46 bin 800 kişinin ağırlandığı fuarda bu yıl beklentinin iki katına çıkmak olduğunu aktaran Eryürek şunları söyledi:

"Bu sene hedefimiz iki katı. Dev bir sıra var dışarıda ve sürekli de üzerine ekleniyor. Bugün ilk günümüz perşembe, cumartesi gününü tahmin bile edemiyorum. Yetenekli insanları bilgisayarı programlamayı bilen insanları, tasarım yapabilen insanların bir araya gelip oyun yapıp çok başarılı olduğunu gördük. Bu sene bir de gurur kaynağımız var. Geçtiğimiz yıl serbest geliştirici kategorisinde bulunan arkadaşlarımız bu yıl büyük firmalara komşu oldular. Sektör çok hızlı gelişiyor diyebilirim."

Fuarın gözdesi oyun karakterleri

Fuarda ayrıca oyun dünyasının önemli kahramanlarının karakterlerini canlandıranlara da ilgi büyük. 19 yaşındaki Enes Yılmaz efsane olan Yüzüklerin Efendisi filmindeki "Aragan" karakteri ile fuarda boy gösterenlerden. Yılmaz, "Bugün Yüzüklerin Efendisi'nden Aragan karakterini canlandırdım. Annemin yardımıyla birlikte her şey el emeği yapıldı. Bu yapmamız bir haftadan daha uzun sürdü. Oyun çok fazla oynamam daha çok film meraklısıyımdır. Film karakterlerini çok fazla severim" dedi.

18 Yaşındaki Nejdet Salihoğlu da Star Wars karakteriyle fuarda yer alanlardan. Salihoğlu, "Sabah 6 da burada idim. 5 gün sonra geri döneceğim. Kostümümü yardım alarak kendim yaptım. Oyun oynuyorum. Playstation oyunlarının genelini oynuyorum. 5 yaşından beri oyun tutkunuyum" dedi. 17 yaşındaki Arda Yaşar da Spiderman kostümü içinde, "Kendim yapmadım arkadaşım hediye etti. Her sene katılıyorum bu senede bu kostümle katılmak istedim" diye konuştu.

4 gün dijital eğlence dünyasında yolculuk

TENCENT, Türkiye’de oyun sektörüne yatırım yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent, yeni mobil oyunu "Strike of Kings" Türkiye lansmanını Gaming İstanbul 2017’de gerçekleştiriyor. Fuarda ziyaretçiler 2-5 Şubat tarihleri arasında 4 gün boyunca dijital eğlence dünyasında yolculuk edilebilecek.

Gizem Özdemir - Doğan Can Cesur- Ufuk Kıvık